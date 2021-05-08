Станислав Ильницкий: «Локо» не должны волновать никакие проблемы «Химок»

Капитан «Локомотива-Кубань» Станислав Ильницкий поделился ожиданиями от четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Химок».

«Конечно, с «Химками» связано многое, но прошло четыре года с момента моего переезда в Краснодар, так что воспоминания уже не так сильны. Буду максимально сильно поддерживать в четвертьфинале только «Локо», безусловно, надеюсь, что парни смогут показать свою игру и пройти дальше. Нас не должны волновать никакие проблемы «Химок», должны думать только о своей игре, серьезно настраиваться на эту серию. Часто общаемся с Сергеем Моней, Славой Зайцевым, Лёшей Шведом. С Сергеем много общались по моей травме, он поддерживал меня, подсказывал нужные вещи по восстановлению. С Лёхой мы из одного города, так что всегда на связи», — приводит слова Ильницкого официальный сайт «Локомотива-Кубань».