«Реал» раздумывает совершить трансфер игрока «Барселоны». «Зенит» может помешать
Руководство мадридского «Реала» проявляет интерес к услугам форварда «Барселоны» Виктора Клавера, сообщает Defensa Central. Вместе с тем, вариант с подписанием игрока рассматривает и «Зенит».
Отметим, что Клавер уже имеет опыт выступлений в России. В 2015 году он защищал цвета «Химок», а в период 2015 – 2016 гг. выступал в составе «Локомотива-Кубань», в составе которого выходил в «Финал четырёх» Евролиги.
В нынешнем регулярном чемпионате Евролиги Клавер принял участие в 13 матчах, набирая в них 2,5 очка, собирая 2,0 подбора и совершая 0,3 передачи. Напомним, что «Барселона» пробилась в «Финал четырёх» Евролиги, обыграв в четвертьфинале плей-офф «Зенит» (3:2). Соперником испанского клуба станет итальянский «Милан»
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