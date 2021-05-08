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Леброн Джеймс опубликовал странный пост в «Твиттере»

Леброн Джеймс опубликовал странный пост в «Твиттере»
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс написал пост в «Твиттере», который озадачил пользователей социальной сети.

«Всё это веселье и игры, пока кролик не получит пушку», – написал Джеймс.

Поклонники высказывают предположение, что Джеймс может отсылать к грядущему возвращению в строй или к фильму «Космический джем-2». Джеймс восстанавливается после травмы голеностопа. Ожидается, что баскетболист вернётся в строй на следующей неделе. «Лейкерс» в пятницу потерпели поражение от «Портленд Трэйл Блэйзерс» в регулярном чемпионате НБА – 101:106. «Лос-Анджелес» опустился на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, что подразумевает участие в турнире плей-ин за попадание в плей-офф.

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