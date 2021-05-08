Брата суперзвезды ЦСКА хотят заполучить клубы Евролиги
Руководство ряда клубов Евролиги заинтересовано в услугах защитника «Цмоки-Минск» Криса Клайберна, брата лидера ЦСКА Уилла Клайберна, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Георге Заккас. В частности, в клубах интересуются характером игрока и его нынешним статусом в клубе.
В нынешнем регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ Крис в среднем набирает 16,1 очка, делает 4,3 подбора и совершает 1,4 передачи.
Клайберн-младший выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2019 года, но не был выбран ни одной из команд. После он перебрался в Европу. Карьеру на профессиональном уровне он начал в составе польской «Астории», а с 2020 года выступает за «Цмоки-Минск». Клайберн является лидером коллектива из Беларуси.
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