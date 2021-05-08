Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Определён лучший тренер сезона в Единой лиге ВТБ

Определён лучший тренер сезона в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
Аудио-версия:

Пресс-служба Единой лиги ВТБ на официальном сайте организации назвала лучшего тренера сезона. Эту награду получил наставник «Зенита» Хавьер Паскуаль. Под руководством испанского специалиста «Зенит» занял первое место по итогам регулярного чемпионата. Команда одержала 20 побед в 24 встречах.

«Я хочу поблагодарить Единую Лигу ВТБ за признание и за эту высокую награду. Несмотря на то что этот трофей индивидуальный, я хотел бы отметить, что он принадлежит всему клубу — менеджменту, моим ассистентам, игрокам и, конечно же, нашим болельщикам. Без них это не было бы возможным. С самого начала сезона мы прилагали огромные усилия на пути к своим целям, и командная работа принесла свои плоды. Сейчас мы смотрим вперёд: совсем скоро пройдут матчи плей-офф Единой Лиги ВТБ, и мы хотим хорошо стартовать в них», — сказал Паскуаль.

В первом раунде плей-офф «Зенит» встретится с «Пармой».

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021