Определён лучший тренер сезона в Единой лиге ВТБ

Пресс-служба Единой лиги ВТБ на официальном сайте организации назвала лучшего тренера сезона. Эту награду получил наставник «Зенита» Хавьер Паскуаль. Под руководством испанского специалиста «Зенит» занял первое место по итогам регулярного чемпионата. Команда одержала 20 побед в 24 встречах.

«Я хочу поблагодарить Единую Лигу ВТБ за признание и за эту высокую награду. Несмотря на то что этот трофей индивидуальный, я хотел бы отметить, что он принадлежит всему клубу — менеджменту, моим ассистентам, игрокам и, конечно же, нашим болельщикам. Без них это не было бы возможным. С самого начала сезона мы прилагали огромные усилия на пути к своим целям, и командная работа принесла свои плоды. Сейчас мы смотрим вперёд: совсем скоро пройдут матчи плей-офф Единой Лиги ВТБ, и мы хотим хорошо стартовать в них», — сказал Паскуаль.

В первом раунде плей-офф «Зенит» встретится с «Пармой».

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