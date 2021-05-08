Игрок, на которого претендовали ЦСКА и «Зенит», перешёл в НБА

Атакующий защитник Элайджа Брайант покинет «Маккаби» из Тель-Авива и подпишет контракт с «Милуоки Бакс», сообщает Eurohoops.
Соглашение с висконсинцами будет рассчитано до конца нынешнего сезона. При этом клуб из Израиля получит за игрока компенсацию в размере $ 0,5 млн. Брайант отправится в США уже завтра, 9 мая. Ранее на игрока претендовали также ЦСКА и «Зенит».
Элайджа в нынешнем регулярном чемпионате Евролиги провёл 34 поединка, набирая в них 9,8 очка, собирая 3,0 подбора и 2,0 передачи за 23,3 минуты, при этом он реализовывал 48,3% двухочковых и 36,9% бросков из-за дуги. Невзирая на это, усилия Брайанта не помогли «Маккаби» пробиться в плей-офф Евролиги.
Напомним, что «Милуоки Бакс» в нынешнем сезоне является одним из фаворитов на завоевание титула НБА.
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