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«Фенербахче» ждёт повышение бюджета со следующего сезона

«Фенербахче» ждёт повышение бюджета со следующего сезона
Баскетбол / Евролига 0

Бюджет «Фенербахче» на следующий сезон будет увеличен, сообщает журналист Маттео Андреани. Ожидается, что стамбульцы получат дополнительные деньги после того, как в команде появится новый спонсор. Им станет турецкая компания Acibadem, она сменит Beko.

Ранее президент «Фенербахче» Али Коч говорил, что бюджет в сезоне-2020/2021 сократится с $ 30 млн до $ 18 млн — $ 20 млн. Турецкий клуб, как и многие другие команды, пострадал из-за пандемии коронавируса и недопуска на трибуны болельщиков.

«Фенербахче» в нынешнем сезоне вышел в плей-офф Евролиги, но не сумел пробиться в «Финал четырёх». Турецкий клуб в трёх матчах уступил ЦСКА. Москвичи в «Финале четырёх» встретятся с ещё одним турецким клубом — «Анадолу Эфес».

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