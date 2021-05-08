Игрок «Шарлотт» — о бывшей девушке Кайри Ирвинга: я буду пить воду из её ванны
Лёгкий форвард «Шарлотт Хорнетс» Майлз Бриджес отозвался о Келани, бывшей девушке звезды НБА Кайри Ирвинга. Ранее в аккаунте BFDPackman в «Инстаграме» появилось видео с девушкой. В комментариях побывал Бриджес. Он оставил запись: «Я буду пить воду из её ванны».
Таким образом Бриджес повторил легендарный твит Кевина Дюранта. В 2011 году он написал: «Скарлетт Йоханнсон, я буду пить воду из твоей ванны».
В нынешнем сезоне Бриджес провёл 64 матча. Он в среднем набирает 12,4 очка, делает 2,2 передачи, 6,1 подбора и 0,6 перехвата.
«Шарлотт» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Хорнетс» в нынешнем сезоне одержали 33 победы и потерпели 34 поражения. В следующем матче «Шарлотт» встретится с «Нью-Орлеан Пеликанс».
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