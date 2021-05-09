Голливудский актёр обрушился с критикой на Леброна Джеймса

Известный голливудский актёр и комик Майкл Рапапорт раскритиковал звезду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Ранее Джеймс негативно отозвался о плей-ин турнире, в котором калифорнийцы рискуют принять участие. Джеймс заявил, что человек, придумавший формат, должен быть уволен.

«На мой взгляд, это позорные комментарии. Он никогда не обсуждал плей-ин турнир. Более того, он был за него, когда это обсуждали. Леброн говорил, что команды должны биться.

Мы говорим даже не о серии до двух побед. Речь просто о двух дополнительных матчах! Эти парни получают огромные деньги за свою игру! На мой взгляд, это просто несправедливо, когда они возмущаются по этому поводу. Леброн говорит, что нужно уволить человека, придумавшего плей-ин, но он ничего такого раньше не говорил», — цитирует Рапапорта Essentially Sports.