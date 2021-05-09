«Вашингтон» в овертайме обыграл «Индиану» благодаря 50 очкам Била и трипл-даблу Уэстбрука

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» на выезде в овертайме обыграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 133:132.
В составе победителей лучшими на паркете были Брэдли Бил (50 очков), оформивший трипл-дабл Расселл Уэстбрук (33 очка, 19 подборов и 15 передач) и Руи Хатимура (13 очков). У «Пэйсерс» наиболее результативными в игре стали Карис ЛеВерт (35 очков и 14 подборов), Домантас Сабонис (30 очков, 13 подборов и 13 передач) и Эдмонд Самнер (13 очков).
В другом матче игрового дня «Филадельфия Сиксерс» обыграла «Детройт Пистонс» со счётом 118:114. В составе «Сиксерс» лучшими на паркете были Джоэл Эмбиид (29 очков), Тайриз Макси (22 очка) и Дуайт Ховард (19 очков и 14 подборов). У «Пистонс» наиболее заметными стали Джерами Грант (14 очков), Саддик Бей (14 очков) и Мэйсон Пламли (12 очков).
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