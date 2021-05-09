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«Вашингтон» в овертайме обыграл «Индиану» благодаря 50 очкам Била и трипл-даблу Уэстбрука

«Вашингтон» в овертайме обыграл «Индиану» благодаря 50 очкам Била и трипл-даблу Уэстбрука
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» на выезде в овертайме обыграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 133:132.

В составе победителей лучшими на паркете были Брэдли Бил (50 очков), оформивший трипл-дабл Расселл Уэстбрук (33 очка, 19 подборов и 15 передач) и Руи Хатимура (13 очков). У «Пэйсерс» наиболее результативными в игре стали Карис ЛеВерт (35 очков и 14 подборов), Домантас Сабонис (30 очков, 13 подборов и 13 передач) и Эдмонд Самнер (13 очков).

НБА - регулярный чемпионат
09 мая 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
132 : 133
ОТ
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Индиана Пэйсерс: ЛеВерт - 35, Сабонис - 30, Самнер - 13, Бриссетт - 12, Макдермотт - 11, Макконнелл - 8, Битадзе - 7, Холидей - 6, Мартин - 5, Холидэй - 5, Brimah, Брогдон, Лэмб, Стэнли, Сэмпсон, Тёрнер, Уоррен
Вашингтон Уизардс: Бил - 50, Уэстбрук - 33, Хатимура - 13, Дав. Бертанс - 10, Лень - 8, Смит - 7, Гэффорд - 6, Лопес - 4, Нето - 2, Авдия, Бонга, Брайант, Гилл, Мэтьюз, Уинстон, Хатчинсон

В другом матче игрового дня «Филадельфия Сиксерс» обыграла «Детройт Пистонс» со счётом 118:114. В составе «Сиксерс» лучшими на паркете были Джоэл Эмбиид (29 очков), Тайриз Макси (22 очка) и Дуайт Ховард (19 очков и 14 подборов). У «Пистонс» наиболее заметными стали Джерами Грант (14 очков), Саддик Бей (14 очков) и Мэйсон Пламли (12 очков).

НБА - регулярный чемпионат
09 мая 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
118 : 104
Детройт Пистонс
Детройт
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 29, Макси - 22, Ховард - 19, Харрис - 18, Грин - 11, Милтон - 5, Скотт - 5, Хилл - 5, Рид - 2, Тибулл - 2, Джо, Карри, Коркмаз, Симмонс, Такер, Толливер
Детройт Пистонс: Бей - 14, Грант - 14, Думбуйа - 12, Пламли - 12, Джексон - 11, Хейз - 10, Стюарт - 9, Сирвидис - 8, Джозеф - 5, Окафор - 4, Эллингтон - 3, Ли - 2, Джексон, Диалло, Кук, Макгрудер, Смит
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