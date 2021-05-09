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Расселл Уэстбрук повторил рекорд по количеству трипл-даблов в истории НБА

Расселл Уэстбрук повторил рекорд по количеству трипл-даблов в истории НБА
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук в матче регулярного чемпионата НБА с «Индиана Пэйсерз» (133:132 ОТ) оформил трипл-дабл, набрав 33 очка, 19 подборов и 15 передач.

Этот трипл-дабл стал для игрока 181-м за карьеру, что является повторением исторического рекорда лиги. Такой же показатель у легендарного Оскара Робертсона, который в 1971 году стал чемпионом НБА в составе «Милуоки Бакс». Уэстбрук в 2017 году стал самым ценным игроком НБА. Расселл — самый результативный игрок регулярного чемпионата НБА в 2015 и 2017 году. «Вашингтону» осталось провести 4 матча в регулярном чемпионате, поэтому Уэстбрук имеет шанс опередить Робертсона уже в этом сезоне.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

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