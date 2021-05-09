Майка Майкла Джордана за сумму в три раза выше предыдущего рекорда в истории спорта

Игровая формаМайкла Джордана, в которой он выступал в сезоне-1982/1983 NCAA за Северную Каролину, продана за $1,38 млн, сообщает USA Today.



В сезоне-1982/1983 Северная Каролина в финале NCAA обыграла команду университета Хьюстона со счетом 54:52. Форма Джордана продана за рекордную сумму. Предыдущий рекорд был установлен в октябре, когда форма «Чикаго Буллз» с 23-м номером Джордана сезона-1986/1987 была продана за $480 тыс. на аукционе Heritage Auctions, где также была выставлена форма Северной Каролины.



Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, 6,2 подбора и 5,3 передачи.