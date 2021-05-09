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Дуайт Ховард покорил знаковое достижение в НБА

Дуайт Ховард покорил знаковое достижение в НБА
Баскетбол / НБА 0
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Дуайт Ховард оформил 743-й дабл-дабл в карьере, набрав 19 очков и 14 подборов в матче регулярного чемпионата НБА с «Детройт Пистонс» (118:104).

Ховард превзошёл Кевина Гарнетта (742) по количеству дабл-даблов за карьеру и поднялся на 10-е место в истории НБА по этому показателю. 35-летний Ховард проводит 17-й сезон в НБА. Центровой сыграл 1 179 матчей, набирая 16,2 очка и 12,1 подбора в среднем за игру. В матче с «Детройтом» Ховард оформил 12-й дабл-дабл в нынешнем сезоне, выходя со скамейки запасных «Филадельфии».

Уолт Беллами (756), Хаким Оладжьювон (775) и Билл Расселл (785) — ближайшие цели Ховарда. Лидером исторического рейтинга по дабл-даблам является Уилт Чемберлен (968).

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Филадельфии Сиксерс».

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