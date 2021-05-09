«Реал» представил новую форму в честь «Звёздных войн»
Мадридский «Реал» представил новую форму, созданную в коллаборации с популярной франшизой «Звёздные войны».
В коллекции представлены несколько игровых джерси, а также тренировочные футболки. «Реал» проведёт в этой форме несколько матчей перед плей-офф в чемпионате Испании. Техническим спонсором команды является немецкая компания Adidas.
Посмотреть видео можно на странице «Реала» в «Инстаграме».
Посмотреть фото можно на странице «Реала» в «Инстаграме».
Напомним, в Евролиге мадридский клуб завершил завершил выступление в четвертьфинале. В пятом решающем матче «Реал» проиграл «Анадолу Эфесу счётом 83:88. Таким образом, стамбульцы закрыли серию со счётом 3-2 и пробились в «Финал четырёх», где встретятся с ЦСКА.
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