«Зенит» заинтересован в трансфере Яна Веселы
«Зенит» заинтересован в трансфере тяжёлого форварда «Фенербахче» Яна Веселы, сообщает ELNews в «Твиттере».
В нынешнем сезоне Евролиги Веселы провёл на площадке 31 матч, в которых в среднем набирал 13,1 очка, делал 2,7 передачи и 5,3 подбора за 28 минут игрового времени. 31-летний Веселы защищает цвета «Фенербахче» с 2014 года.
Напомним, что четвертьфинальная серия плей-офф Евролиги завершилась для «Фенербахче» поражением от ЦСКА со счётом 0-3. Команда Димитриса Итудиса первой среди всех участников Евролиги вышла в «Финал четырёх». Во всех трёх матчах армейский клуб побеждал «Фенербахче» с двузначной разницей в счёте. Соперником ЦСКА в полуфинале Евролиги станет «Анадолу Эфес», обыгравший мадридский «Реал» (3-2).
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