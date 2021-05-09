«Зенит» предложил лидеру зарплату € 1 млн в год по новому контракту

«Зенит» предложил лидеру команды Кевину Пангосу крупное продление контракта, сообщает журналист SDNA Георге Заккас на своей странице в «Твиттере».

По данным источника, «Зенит» предложил игроку соглашение на два сезона с зарплатой более € 1 млн в год. Но Пангос ещё не принял окончательного решения относительно своего будущего. Помимо этого, журналист опроверг слухи о переговорах Пангоса с «Барселоной» — каталонский клуб не вступал в борьбу за игрока. Сообщалось, что Пангос может вернуться в стан сине-гранатовых — он уже работал с главным тренером каталонцев Шарунасом Ясикявичюсом в «Жальгирисе», а также защищал цвета испанского клуба с 2018 по 2020 год.

В нынешнем сезоне Пангос принял участие в 39 матчах Евролиги, в которых в среднем набирал 13,5 очка, делал 6,7 передачи и 2 подбора.