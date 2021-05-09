«Зенит» предложил лидеру зарплату € 1 млн в год по новому контракту

«Зенит» предложил лидеру команды Кевину Пангосу крупное продление контракта, сообщает журналист SDNA Георге Заккас на своей странице в «Твиттере».
По данным источника, «Зенит» предложил игроку соглашение на два сезона с зарплатой более € 1 млн в год. Но Пангос ещё не принял окончательного решения относительно своего будущего. Помимо этого, журналист опроверг слухи о переговорах Пангоса с «Барселоной» — каталонский клуб не вступал в борьбу за игрока. Сообщалось, что Пангос может вернуться в стан сине-гранатовых — он уже работал с главным тренером каталонцев Шарунасом Ясикявичюсом в «Жальгирисе», а также защищал цвета испанского клуба с 2018 по 2020 год.
В нынешнем сезоне Пангос принял участие в 39 матчах Евролиги, в которых в среднем набирал 13,5 очка, делал 6,7 передачи и 2 подбора.
- 9 мая 2021
-
15:25
-
14:38
-
12:59
-
11:43
-
11:02
-
09:58
-
09:07
-
08:33
-
07:43
-
07:43
-
07:38
-
05:16
-
00:01
- 8 мая 2021
-
22:20
-
21:03
-
19:47
-
18:59
-
17:49
-
16:53
-
15:53
-
15:30
-
15:04
-
14:38
-
13:05
-
12:51
-
11:23
-
10:17
-
09:14
-
08:22
-
07:48
-
00:57
- 7 мая 2021
-
23:40
-
22:45
-
21:37
-
21:30