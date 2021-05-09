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Пашутин назвал пять игроков «Химок» с хорошим дальним броском, которых нужно опасаться

Пашутин назвал пять игроков «Химок» с хорошим дальним броском, которых нужно опасаться
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от первого матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Химками».

«Начинается плей-офф, и мы должны быть готовы к физически жёсткой борьбе на протяжении всех сорока минут матча. Нужно агрессивно сыграть в защите, не дать снайперам «Химок» чувствовать себя свободно на периметре. Швед, Вяльцев, Макколлум, Моня и Карасев с хорошим дальним броском. Под кольцом нужно внимательно сыграть против Мозгова и Валиева. Нам следует навязать сопернику свой ритм, контролировать подбор и быть готовыми к сюрпризам «Химок». Они играют разные виды защиты, так что мы подготовили несколько вариантов нападения. Как обычно мы должны организовать хорошее движение мяча, быстрый переход из защиты в нападение, сыграть в свой фирменный баскетбол.

Все здоровы, настроены и мотивированы на важнейшие матчи сезона. Мы начинаем серию на домашней площадке, где нам очень понадобится привычная мощная поддержка трибун. Будем выкладываться на максимум, чтобы порадовать болельщиков хорошей игрой и победой», — приводит слова Пашутина пресс-служба «Локомотива».

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