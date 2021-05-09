«Миннесота» подпишет молодого таланта «Барселоны»

Руководство «Миннесоты Тимбервулвз» объявило, что подпишет контракт с атакующим защитником «Барселоны» Леандро Больмаро. Президент по баскетбольным операциям клуба из Миннеаполиса Джерсон Росас сообщил, что решение уже принято.

«Больмаро присоединится к команде в следующем сезоне. Мы его выбрали на драфте», — приводит слова Росаса Pickandroll.

Отметим, что Больмаро был выбран на драфте-2020 под 23-м номером «Нью-Йорк Никс», но в результате трёхстороннего обмена права на игрока перешли «Миннесоте». Невзирая на выбор на драфте, Больмаро провёл сезон в «Барселоне». В Евролиге он принял участие в 28 матчах, набирая в них 2,8 очка, собирая 1 подбор и совершая 1,2 передачи.

Напомним, в нынешнем сезоне НБА «Миннесота» является одним из главных аутсайдеров НБА.