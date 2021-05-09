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Определён победитель Лиги чемпионов сезона-2020/2021

Определён победитель Лиги чемпионов сезона-2020/2021
Баскетбол / Прочие турниры 0
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В Нижнем Новгороде завершился финальный матч Лиги чемпионов, в котором встретились турецкая «Каршияка» и испанский «Сан-Пабло Бургос».

«Бургос» увереннее начал первую четверть, выиграв её с преимуществом в два очка — 15:13. Во второй десятиминутке «Пынар» сократил отставание — 28:29. После большого перерыва на паркете продолжалась напряжённая борьба, но в ходе третьей четверти испанцам удался решающий рывок, после которого счёт стал 46:39 в их пользу. В заключительной четверти «Каршияка» почти отыграла отставание, но в решающие моменты «Бургос» прибавил и удержал победу 64:59. Таким образом команда из Испании завоевала трофей Лиги чемпионов второй сезон подряд, что случилось впервые в истории турнира. Витор Бените (15 очков) и Алекс Ренфро (14 очков, 6 подборов) стали лучшими по результативности у победителей, в составе «Каршияки» 17 очков и 8 подборов набрал Амат М'Байе.

В матче за третье место испанская «Сарагоса» победила французский «Страсбур» (89:77). Дилан Эннис (23 очка, 8 передач, 5 подборов) показал лучшую статистику у победителей, в составе «Страсбурга» 20 очков в активе Бонзи Колсона.

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