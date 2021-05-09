«Реал» проиграл «Валенсии», «Барселона» выиграла +51 и установила два исторических рекорда

В регулярном чемпионате испанской лиги АСВ прошли очередные матчи. Лидер сезона мадридский «Реал» н домашней арене уступил «Валенсии» (69:79). Это поражение стало лишь вторым для «Реала» в нынешнем сезоне. Лучшим в составе «Валенсии» стал Майкл Тоби, набравший 16 очков. У мадридцев 16 очков в активе центрового Венсана Пуарье.
В ещё одном матче дня «Барселона» на выезде разгромила «Бетис» — 109:58. В составе «Бетиса» 16 очков набрал Джером Джордан. Алекс Абринес (20 очков), Виктор Клавер (14 очков), Кайл Курич (12 очков) и Леандро Больмаро (10 очков, 5 перехватов) показали двузначную результативность у победителей. Клавер показал рейтинг «плюс-минус» +46, что является новым рекордом чемпионата Испании. Предыдущий рекорд установил ещё один игрок «Барселоны» Томаш Саторански в матче с «Манресой» в 2015 году. «Барселона» выиграла вторую четверть со счётом 33:4. Это новый клубный рекорд по разнице за игровой отрезок.
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