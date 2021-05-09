Определён MVP «Финала восьми» Лиги чемпионов

Сегодня, 9 мая, в Нижнем Новгороде завершился «Финал Восьми» Лиги чемпионов ФИБА. Победителем турнира стала испанская команда «Сан-Пабло Бургос», переигравшая в финале турецкий клуб «Каршияка». Весомый вклад в победу пиренейцев сделал бразильский защитник Витор Бените, собравший коллекцию из 15 очков, 2 подборов и 2 передач. Он же получил награду и самого игрока «Финала восьми» (MVP), сообщает Eurohoops.

В среднем в «Финале восьми» Бените набирал 19,0 очка, собирал 3,0 подбора и совершал 1,7 передачи.

Напомним, «Бургос» обыграл «Каршияку» со счётом 64:59. Третье место в Лиге чемпионов завоевала «Сарагоса», одолевшая «Страсбург». «Нижний Новгород», будучи принимающей стороной, вылетел на первой стадии «Финала восьми», уступив уже упомянутой «Сарагосе».