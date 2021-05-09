Андрей Кириленко: лишить ЦСКА титула будет очень сложно

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко оценил шансы ЦСКА в преддверии старта плей-офф Единой лиги ВТБ. По словам функционера, армейцев можно считать фаворитами, даже невзирая на то, что по итогам регулярного чемпионата они заняли лишь четвёртое место.

«Несомненно, баскетболисты ЦСКА даже при том, что они четвёртые в регулярном чемпионате, могут хорошо играть, команда будет выглядеть лучше в плей-офф. Но это игра, многие команды уже в этом сезоне показывали, что можно ЦСКА побеждать, можно бороться, но даже при этом армейцам всё равно, наверное, они фавориты этого плей-офф. Лишить ЦСКА титула будет очень сложно», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Напомним, что в четвертьфинале плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА встретится с «Нижним Новгородом».