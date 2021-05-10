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«Никс» на выезде победили «Клипперс», «Майами» справился с «Бостоном»

«Никс» на выезде победили «Клипперс», «Майами» справился с «Бостоном»
Баскетбол / НБА 0

В регулярном чемпионате НБА завершились два ранних матча игрового дня. «Бостон Селтикс» на домашней арене уступил «Майами Хит» — 124:130. Лучшим в составе победителей стал Джимми Батлер, собравший коллекцию из 26 очков, 8 подборов и 11 передач. У «Бостона» 29 очков записал в актив Джейсон Тейтум.

НБА - регулярный чемпионат
09 мая 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
124 : 130
Майами Хит
Майами
Бостон Селтикс: Фурнье - 30, Тейтум - 29, Уокер - 18, Несмит - 16, Смарт - 16, Эдвардс - 5, Уильямс - 4, Корнет - 2, Томпсон - 2, Уильямс - 2, Браун, Лэнгфорд, Оджелей, Паркер, Притчард, Уотерс, Фалль
Майами Хит: Батлер - 26, Робинсон - 22, Адебайо - 20, Ариза - 19, Нанн - 12, Хироу - 12, Горан Драгич - 9, Дедмон - 6, Игуодала - 4, Ачиува, Бьелица, Винсент, Окпала, Оладипо, Страс, Хаслем

В ещё одном матче «Клипперс» на домашней арене принимал «Нью-Йорк Никс». На протяжении всей встречи на паркете шла плотная борьба. В итоге гости одержали достаточно неожиданную победу (106:100), прервав мини-серию из двух поражений. Лучшим в составе победителей стал ветеран лиги Деррик Роуз, собравший коллекцию из 25 очков, 5 подборов и 8 передач. У «Клипперс» лучшим стал Кавай Леонард, набравший 29 очков, в активе Пола Джорджа 18 баллов.

НБА - регулярный чемпионат
09 мая 2021, воскресенье. 22:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
100 : 106
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 29, Джордж - 18, Батюм - 13, Джексон - 12, Казинс - 8, Моррис - 7, Зубац - 6, Рондо - 4, Беверли - 3, Ибака, Кеннард, Коффи, Мэнн, Отуру, Паттерсон, Скрабб, Феррелл
Нью-Йорк Никс: Роуз - 25, Баллок - 24, Барретт - 18, Рэндл - 14, Гибсон - 8, Топпин - 7, Ноэль - 5, Нтиликина - 3, Пэйтон - 2, Бёркс, Куикли, Нокс, Пелле, Пинсон, Робинсон, Харпер
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