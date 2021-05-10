«Никс» на выезде победили «Клипперс», «Майами» справился с «Бостоном»

В регулярном чемпионате НБА завершились два ранних матча игрового дня. «Бостон Селтикс» на домашней арене уступил «Майами Хит» — 124:130. Лучшим в составе победителей стал Джимми Батлер, собравший коллекцию из 26 очков, 8 подборов и 11 передач. У «Бостона» 29 очков записал в актив Джейсон Тейтум.

В ещё одном матче «Клипперс» на домашней арене принимал «Нью-Йорк Никс». На протяжении всей встречи на паркете шла плотная борьба. В итоге гости одержали достаточно неожиданную победу (106:100), прервав мини-серию из двух поражений. Лучшим в составе победителей стал ветеран лиги Деррик Роуз, собравший коллекцию из 25 очков, 5 подборов и 8 передач. У «Клипперс» лучшим стал Кавай Леонард, набравший 29 очков, в активе Пола Джорджа 18 баллов.