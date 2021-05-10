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«Лейкерс» уверенно обыграли «Финикс» благодаря 42+12 Дэвиса, но не вышли из зоны плей-ин

«Лейкерс» уверенно обыграли «Финикс» благодаря 42+12 Дэвиса, но не вышли из зоны плей-ин
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» дома обыграл одного из лидеров чемпионата – «Финикс Санз» со счётом 123:110.

В составе победителей лучшими на площадке были Энтони Дэвис (42 очка и 12 подборов), Кентавиус Колдуэлл-Поуп (17 очков) и Алекс Карузо (17 очков). У «Санз» наиболее результативными в игре были Кэмерон Пэйн (24 очка), Девин Букер (21 очко) и Микал Бриджес (15 очков).

НБА - регулярный чемпионат
10 мая 2021, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
123 : 110
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 42, Карузо - 17, Колдуэлл-Поуп - 17, Маклемор - 12, Харрелл - 12, Мэттьюз - 9, Хортон-Такер - 7, Драммонд - 6, Марк Газоль - 1, Адетокунбо, Дадли, Джеймс, Кейкок, Кузма, Маккинни, Моррис, Шрёдер
Финикс Санз: Пэйн - 24, Букер - 21, Бриджес - 15, Краудер - 13, Пол - 13, Камински - 9, Эйтон - 6, Шарич - 4, Картер - 3, Крэйг - 2, Александер, Гэллоуэй, Джонсон, Мур, Надер, Смит

В другом матче игрового дня «Сакраменто Кингз» дома разгромил «Оклахому-Сити Тандер» со счётом 126:98. У «Кингз» лучшими на паркете стали Теренс Дэвис (18 очков), Морис Харклесс (18 очков) и Ричаун Холмс (15 очков). У «Тандер» наиболее заметными в игре были Дариус Базли (18 очков), Жайлен Оар (16 очков) и Святослав Михайлюк (14 очков).

НБА - регулярный чемпионат
10 мая 2021, понедельник. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
126 : 98
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сакраменто Кингз: Дэвис - 18, Харклесс - 18, Райт - 15, Холмс - 15, Хилд - 14, Багли III - 13, Мету - 13, Джонс - 11, Джеймс - 7, Рэмси - 2, Барнс, Вудард, Гай, Кинг, Уайтсайд, Фокс, Халибёртон
Оклахома-Сити Тандер: Базли - 18, Оар - 16, Михайлюк - 14, Маледон - 13, Покушевски - 13, Браун - 12, Deck - 5, Роби - 5, Браун - 2, Брэдли, Гилджес-Александер, Джером, Дорт, Мускала, Уильямс, Холл, Хорфорд

Также в НБА прошли ещё четыре матча: «Кливленд» – «Даллас» (97:124), «Шарлотт» – «Нью-Орлеан» (110:112), «Орландо» – «Миннесота» (96:128), «Детройт» – «Чикаго» (96:108).

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