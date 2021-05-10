«Лейкерс» уверенно обыграли «Финикс» благодаря 42+12 Дэвиса, но не вышли из зоны плей-ин

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» дома обыграл одного из лидеров чемпионата – «Финикс Санз» со счётом 123:110.
В составе победителей лучшими на площадке были Энтони Дэвис (42 очка и 12 подборов), Кентавиус Колдуэлл-Поуп (17 очков) и Алекс Карузо (17 очков). У «Санз» наиболее результативными в игре были Кэмерон Пэйн (24 очка), Девин Букер (21 очко) и Микал Бриджес (15 очков).
В другом матче игрового дня «Сакраменто Кингз» дома разгромил «Оклахому-Сити Тандер» со счётом 126:98. У «Кингз» лучшими на паркете стали Теренс Дэвис (18 очков), Морис Харклесс (18 очков) и Ричаун Холмс (15 очков). У «Тандер» наиболее заметными в игре были Дариус Базли (18 очков), Жайлен Оар (16 очков) и Святослав Михайлюк (14 очков).
Также в НБА прошли ещё четыре матча: «Кливленд» – «Даллас» (97:124), «Шарлотт» – «Нью-Орлеан» (110:112), «Орландо» – «Миннесота» (96:128), «Детройт» – «Чикаго» (96:108).
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