Брэдли Бил назвал соперника, против которого сложнее всего защищаться
Защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Билл высказался о форварде «Бруклин Нетс» Кевине Дюранте. По словам Билла, именно против Дюранта бывает тяжелее всего защищаться.
«Я бы хотел назвать себя в качестве игрока, против которого сложнее всего защищаться. Но на самом деле им является Кевин Дюрант. Против него очень сложно играть. В нём 210 сантиметров роста, при этом Дюрант умеет всё, что только можно вообразить», — сказал Билл на YouTube-канале ESPN.
Дюрант проводит первый полноценный сезон в составе «Бруклин Нетс». Формально он числился в ростере команды и в минувшем сезоне, но не выступал, так как залечивал тяжёлую травму.
«Бруклин» со своим звёздным составом считается одним из фаворитов нынешнего сезона.
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