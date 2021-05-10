Брэдли Бил назвал соперника, против которого сложнее всего защищаться

Защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Билл высказался о форварде «Бруклин Нетс» Кевине Дюранте. По словам Билла, именно против Дюранта бывает тяжелее всего защищаться.

«Я бы хотел назвать себя в качестве игрока, против которого сложнее всего защищаться. Но на самом деле им является Кевин Дюрант. Против него очень сложно играть. В нём 210 сантиметров роста, при этом Дюрант умеет всё, что только можно вообразить», — сказал Билл на YouTube-канале ESPN.

Дюрант проводит первый полноценный сезон в составе «Бруклин Нетс». Формально он числился в ростере команды и в минувшем сезоне, но не выступал, так как залечивал тяжёлую травму.

«Бруклин» со своим звёздным составом считается одним из фаворитов нынешнего сезона.