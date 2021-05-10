Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Брэдли Бил назвал соперника, против которого сложнее всего защищаться

Брэдли Бил назвал соперника, против которого сложнее всего защищаться
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Билл высказался о форварде «Бруклин Нетс» Кевине Дюранте. По словам Билла, именно против Дюранта бывает тяжелее всего защищаться.

«Я бы хотел назвать себя в качестве игрока, против которого сложнее всего защищаться. Но на самом деле им является Кевин Дюрант. Против него очень сложно играть. В нём 210 сантиметров роста, при этом Дюрант умеет всё, что только можно вообразить», — сказал Билл на YouTube-канале ESPN.

Дюрант проводит первый полноценный сезон в составе «Бруклин Нетс». Формально он числился в ростере команды и в минувшем сезоне, но не выступал, так как залечивал тяжёлую травму.

«Бруклин» со своим звёздным составом считается одним из фаворитов нынешнего сезона.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021