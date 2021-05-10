Инсайдер рассказал неутешительные новости по Леброну Джеймсу

Известный инсайдер НБА Эдриан Войнаровски обнародовал обновлённую информацию о состоянии лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который восстанавливается после травмы.
«В «Лейкерс» беспокоятся, что повреждение лодыжки на правой ноге Леброна Джеймса, которое привело к тому, что он пропустил шесть недель, может вновь отправить его в лазарет. Ему не становится лучше. Ему придётся играть с дискомфортом в плей-офф. Вряд ли он поправится до лета. Таким образом, нагрузка на Энтони Дэвиса вырастет», — цитирует Войнаровского Essentially Sports.
«Лейкерс» ведут борьбу за попадание в плей-офф. Пока калифорнийцы находятся в зоне плей-ин турнира. Сам Джеймс негативно отзывался о плей-ин турнира и призывал уволить человека, придумавшего этот формат.
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