Дрю Гордон: отдадим все силы для победы над «Химками»

Центровой «Локомотива-Кубань» Дрю Гордон поделился ожиданиями от серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Химками».

«Мы продуктивно провели перерыв между регулярным сезоном и плей-офф. Поработали над теми моментами, которые нам нужно улучшить, а также разобрали игру «Химок». Была проделана большая работа. В составе «Химок» много игроков высокого уровня, против которых нужно действовать очень внимательно, не дать им поймать ритм. Прежде всего мы должны сыграть в свой фирменный умный баскетбол. Думаю, мы смогли хорошо подготовиться к четвертьфинальной серии и продемонстрируем это на площадке. Безусловно, мы рады, что заняли второе место в регулярке, но останавливаться на четвертьфинале не планируем. Отдадим все силы для победы!» — сказал Гордон.