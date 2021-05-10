В «Фенербахче» отреагировали на данные, что ЦСКА заберёт одного из лучших игроков команды

Член правления «Фенербахче» Сертач Комсуоглу прокомментировал появившуюся информацию, согласно которой клуб может покинуть форвард Дайшон Пьер. В начале апреля инсайдер Неманья Жорич сообщил, что ЦСКА намеревается подписать Пьера.
«Ранее появились слухи, что «Милан» подпишет Веселы. А затем их тренер всё это опроверг. А до этого говорилось, что Пьер переходит в ЦСКА. Все эти слухи естественны, но я советую нашим болельщикам не слушать эти разговоры. Подобные вбросы будут появляться, учитывая, что в «Фенербахче» играют классные баскетболисты», — цитирует Комсуоглу Ajansspor.
ЦСКА в ближайшее время может сделать Пьеру солидное предложение. «Фенербахче» имеет опцию по сохранению игрока на ещё один сезон и рассчитывает на продолжение сотрудничества. В розыгрыше Евролиги Пьер набирал 9,4 очка, 3,3 подбора и 2,0 передачи в среднем за игру.
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