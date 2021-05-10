Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

В «Фенербахче» отреагировали на данные, что ЦСКА заберёт одного из лучших игроков команды

В «Фенербахче» отреагировали на данные, что ЦСКА заберёт одного из лучших игроков команды
Баскетбол / Евролига 0
Аудио-версия:

Член правления «Фенербахче» Сертач Комсуоглу прокомментировал появившуюся информацию, согласно которой клуб может покинуть форвард Дайшон Пьер. В начале апреля инсайдер Неманья Жорич сообщил, что ЦСКА намеревается подписать Пьера.

«Ранее появились слухи, что «Милан» подпишет Веселы. А затем их тренер всё это опроверг. А до этого говорилось, что Пьер переходит в ЦСКА. Все эти слухи естественны, но я советую нашим болельщикам не слушать эти разговоры. Подобные вбросы будут появляться, учитывая, что в «Фенербахче» играют классные баскетболисты», — цитирует Комсуоглу Ajansspor.

ЦСКА в ближайшее время может сделать Пьеру солидное предложение. «Фенербахче» имеет опцию по сохранению игрока на ещё один сезон и рассчитывает на продолжение сотрудничества. В розыгрыше Евролиги Пьер набирал 9,4 очка, 3,3 подбора и 2,0 передачи в среднем за игру.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021