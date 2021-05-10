Определён MVP сезона Единой лиги ВТБ

Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала MVP регулярного сезона. Им стал защитник «Локомотива-Кубань» Мантас Калниетис.

В завершившемся регулярном чемпионате Калниетис стал лучшим ассистентом лиги. В среднем он делал 9,8 передачи. Это лучший показатель в истории турнира.

Вклад Калниетиса помог краснодарцам впервые в истории занять второе место в регулярном чемпионате. Мантас стал первым в истории игроком команды, который удостоился титула MVP.

«Для меня большая честь получить этот приз! Хочу сказать спасибо всем партнёрам по команде, тренерам, докторам, офису «Локо» и, конечно, болельщикам, которые здорово поддерживают нас в этом необычном сезоне. И это не просто слова. Я не самый хороший игрок в индивидуальном плане, поэтому я получил приз MVP только благодаря тому, что мы хорошо провели регулярный сезон как команда.

Отдельную благодарность хочу выразить своей семье. Для них моя профессиональная карьера является настоящим вызовом, ведь нас постоянно разделяют тысячи километров, но они наделены удивительным терпением, так что я просто обязан разделить с ними этот приз!» — приводит слова Калниетиса сайт лиги.

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