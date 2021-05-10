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Функционер НБА ответил Леброну, который требовал его уволить за создание турнира плей-ин

Функционер НБА ответил Леброну, который требовал его уволить за создание турнира плей-ин
Баскетбол / НБА 0

Исполнительный вице-президент НБА Эван Уош, который отвечал за создание турнира плей-ин, ответил лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу. Ранее звёздный форвард заявил, что человек, который придумал новый формат, должен быть уволен.

«Мы, безусловно, приветствуем отзывы и комментарии игроков и команд. Но в целом мы считаем, что у плей-ин больше преимуществ, чем недостатков.

Мы значительно усилили мотивацию для команд, которые хотят продвинуться вверх. Мы преследуем цель, чтобы дать большему количеству команд ощущение, что им есть за что бороться. Учитывая это, идея абсолютно успешна.

Когда есть плей-ин, к каждой игре нужно относиться как к матчу плей-офф. Мы стремились к этому», — цитирует Уоша The Washington Post.

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