Суперзвезда НБА совершил роскошную покупку за $ 32 млн
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис приобрёл особняк за $ 32 млн в престижном районе Бель-Эйр, сообщает The Real Deal.
По данным источника, на территории возле дома с восьмью спальнями расположены также открытая баскетбольная площадка, теннисный корт и бассейн.
Дэвис перешёл в «Лейкерс» в июне 2019 года в результате обмена с «Нью-Орлеан Пеликанс». В декабре 2020 года игрок продлил соглашение с клубом из Лос-Анджелеса на пять лет. Сообщалось, что новый контракт игрока рассчитан на $ 190 млн.
В нынешнем сезоне Дэвис провёл на площадке 33 матча, в которых в среднем набирал 21,9 очка, 3 передачи и 8 подборов. В следующем матче «Лейкерс» на своём поле примут «Нью-Йорк Никс». Встреча состоится 12 мая.
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