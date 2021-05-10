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Суперзвезда НБА совершил роскошную покупку за $ 32 млн

Суперзвезда НБА совершил роскошную покупку за $ 32 млн
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис приобрёл особняк за $ 32 млн в престижном районе Бель-Эйр, сообщает The Real Deal.

По данным источника, на территории возле дома с восьмью спальнями расположены также открытая баскетбольная площадка, теннисный корт и бассейн.

Дэвис перешёл в «Лейкерс» в июне 2019 года в результате обмена с «Нью-Орлеан Пеликанс». В декабре 2020 года игрок продлил соглашение с клубом из Лос-Анджелеса на пять лет. Сообщалось, что новый контракт игрока рассчитан на $ 190 млн.

В нынешнем сезоне Дэвис провёл на площадке 33 матча, в которых в среднем набирал 21,9 очка, 3 передачи и 8 подборов. В следующем матче «Лейкерс» на своём поле примут «Нью-Йорк Никс». Встреча состоится 12 мая.

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