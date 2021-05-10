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Внесена ясность по возвращению Леброна Джеймса после травмы

Внесена ясность по возвращению Леброна Джеймса после травмы
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс намерен вернуться на площадку в матче с «Нью-Йорк Никс», который состоится 12 мая, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».

По данным источника, запасным вариантом Леброна является возвращение в строй в матче с «Хьюстон Рокетс», который пройдёт на следующий день после игры с «Нью-Йорком».

Напомним, Леброн вернулся на площадку после длительной паузы 1 мая в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (106:110). Джеймс пропустил 20 игр из-за растяжения связок голеностопного сустава. В первом матче после возвращения 36-летний Леброн набрал 16 очков, восемь подборов и семь передач. Однако 3 мая Джеймс получил новую травму.

Инсайдер рассказал неутешительные новости по Леброну Джеймсу
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