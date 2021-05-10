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Определены игроки недели в НБА

Определены игроки недели в НБА
Баскетбол / НБА 0

Лёгкий форвард «Юта Джаз» Боян Богданович и разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях НБА соответственно, сообщает официальный «Твиттер» лиги.

Богданович набирал в среднем 29,3 очка, 4,5 подбора и 1,5 передачи. В матче с «Денвер Наггетс» (127:120) Богданович набрал рекордные в карьере 48 очков. «Джаз» выиграли все три матча недели и укрепились на первом месте в Западной конференции.

Уэстбрук записывал себе в актив в среднем 22,3 очка, 17,3 подбора и 18,3 передачи. Уэстбрук догнал легендарного Оскара Робертсона по количеству трипл-даблов (181) в истории НБА. «Вашингтон» выиграл трижды при одном поражении за неделю.

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