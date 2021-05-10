Легенда ЦСКА Милош Теодосич отдал фантастический пас, проведя мяч у соперника за спиной

Разыгрывающий «Виртуса» Милош Теодосич отметился эффектной результативной передачей в матче 30-го тура чемпионата Италии с «Тренто».
34-летний сербский баскетболист во второй четверти издевательски обыграл соперника из «Тренто», проведя у него мяч за спиной, после чего отдал передачу Алессандро Пайоле на открытый трехочковый. Бросок Пайолы с дальней дистанции оказался точным.
Права на видео принадлежат FIP. Посмотреть видео можно в «Твиттере» «Виртуса».
В нынешнем сезоне итальянской лиги Теодосич набирает 12,6 очка и 6,6 передачи за 23,8 минуты на паркете. В Еврокубке «Виртус» дошёл до полуфинала, где проиграл серию казанскому УНИКСу (1-2). Таким образом, команда экс-игрока ЦСКА Теодосича лишилась возможности выступать в Евролиге в следующем сезоне.
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