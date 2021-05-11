Расселл Уэстбрук установил рекорд в истории НБА по количеству трипл-даблов
Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук установил рекорд в истории НБА по количеству трипл-даблов.
В гостевом матче регулярного чемпионата с «Атланта Хоукс» (124:125) Уэстбрук набрал 20 очков, 13 подборов и 21 передачу. Этот трипл-дабл стал для баскетболиста 182-м за карьеру. Расселл превзошёл легендарного Оскара Робертсона (181)
«Вашингтон» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 32 победы в 69 играх. В следующем матче 13 мая команда снова сыграет на выезда против «Атланты». В нынешнем сезоне Уэстбрук набирает в среднем 22,0 очка, 11,6 подбора и 11,6 передачи.
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