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Расселл Уэстбрук высказался о выходе на первое место в истории НБА по трипл-даблам

Расселл Уэстбрук высказался о выходе на первое место в истории НБА по трипл-даблам
Баскетбол / НБА 0
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Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук прокомментировал собственное историческое достижение. В матче регулярного чемпионата НБА с «Атлантой Хоукс» (124:125) Уэстбрук оформил 182-й трипл-дабл в карьере. Теперь он является рекордсменом НБА по данному показателю.

«Я обычно не люблю хвалить самого себя, но сегодня могу это сделать. Я очень благодарен всем, кто был до меня и устанавливал достижения, Оскару Робертсону, благодаря которому я смог этого добиться.

Конечно, я счастлив. Я вложил столько сил и времени в баскетбол, я многим жертвовал. Когда я был маленьким мальчиком в Лос-Анджелесе, даже не мечтал, что буду однажды стоять в одном ряду с Оскаром, Мэджиком Джонсоном, Джейсоном Киддом и другими. Я благодарен за такие моменты», — цитирует Уэстбрука пресс-служба НБА.

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