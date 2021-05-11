Расселл Уэстбрук высказался о выходе на первое место в истории НБА по трипл-даблам

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук прокомментировал собственное историческое достижение. В матче регулярного чемпионата НБА с «Атлантой Хоукс» (124:125) Уэстбрук оформил 182-й трипл-дабл в карьере. Теперь он является рекордсменом НБА по данному показателю.
«Я обычно не люблю хвалить самого себя, но сегодня могу это сделать. Я очень благодарен всем, кто был до меня и устанавливал достижения, Оскару Робертсону, благодаря которому я смог этого добиться.
Конечно, я счастлив. Я вложил столько сил и времени в баскетбол, я многим жертвовал. Когда я был маленьким мальчиком в Лос-Анджелесе, даже не мечтал, что буду однажды стоять в одном ряду с Оскаром, Мэджиком Джонсоном, Джейсоном Киддом и другими. Я благодарен за такие моменты», — цитирует Уэстбрука пресс-служба НБА.
- 11 мая 2021
-
10:11
-
09:27
-
07:34
-
07:29
-
01:29
- 10 мая 2021
-
23:44
-
23:16
-
22:58
-
22:42
-
21:25
-
20:53
-
19:56
-
18:34
-
17:44
-
16:37
-
16:01
-
14:53
-
13:42
-
12:45
-
12:09
-
11:48
-
11:24
-
10:16
-
10:09
-
09:26
-
07:54
-
05:50
-
01:02
- 9 мая 2021
-
23:22
-
22:49
-
21:28
-
21:03
-
19:40
-
17:24
-
16:35