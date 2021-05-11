Стефен Карри забил победный бросок и превзошёл Коби Брайанта

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри помог своей команде одержать победу в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз». Встреча закончилась со счётом 119:116. Именно Карри забросил победный бросок.

В этом матче он набрал 36 очков. Благодаря этому, Стефен превзошёл Коби Брайанта по любопытному показателю. Карри в свой 12-й сезон в лиге провёл 37 матчей, в которых набирал 30+ очков, сообщает StatMuse. У Брайанта в 12-й сезон было 36 таких матчей. Рекордсмену по играм в 12-м сезоне с 30+ очками является легендарный Майкл Джордан. Его показатель составляет 44 матча.

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