Стефен Карри забил победный бросок и превзошёл Коби Брайанта
Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри помог своей команде одержать победу в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз». Встреча закончилась со счётом 119:116. Именно Карри забросил победный бросок.
В этом матче он набрал 36 очков. Благодаря этому, Стефен превзошёл Коби Брайанта по любопытному показателю. Карри в свой 12-й сезон в лиге провёл 37 матчей, в которых набирал 30+ очков, сообщает StatMuse. У Брайанта в 12-й сезон было 36 таких матчей. Рекордсмену по играм в 12-м сезоне с 30+ очками является легендарный Майкл Джордан. Его показатель составляет 44 матча.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Голден Стэйт Уорриорз».
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