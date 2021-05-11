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Владимир Гомельский высказал мнение об Эргине Атамане

Владимир Гомельский высказал мнение об Эргине Атамане
Баскетбол / Евролига 0

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о главном тренере «Анадолу Эфес» Эргине Атамане. Турецкий клуб стал соперником ЦСКА по «Финалу четырёх».

«Я долгое время недооценивал Эргина Атамана. Однако последние два сезона заставили меня пересмотреть собственное мнение. «Эфес» разнообразно играет в атаке и качественно — в защите. Выбор плана «А» на игру ЦСКА и «Эфеса» для обоих тренеров ясен. А вот если игра станет складываться таким образом, что кому-то из них придётся переходить к плану «Б», у Итудиса есть преимущество», — написал Гомельский на своём сайте.

ЦСКА в плей-офф в трёх матчах переиграл турецкий «Фенербахче» (3-0). «Анадолу Эфес» не без труда справился с мадридским «Реалом» (3-2).

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