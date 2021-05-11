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Названы судьи «Финала четырёх» Евролиги

Названы судьи «Финала четырёх» Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Пресс-служба Евролиги назвала имена судей, которые будут работать на матчах «Финала четырёх». Заключительная стадия турнира пройдёт в Кёльне (Германия).

Работать на матчах турнира будут следующие арбитры: Матей Болтаузер (Словения), Мехди Дифалла (Франция), Хуан Карлос Гарсия Гонсалес (Испания), Олег Латышев (Латвия), Урош Николич (Сербия), Саша Пукл (Словения), Сретен Радович (Хорватия) и Гитис Вилюс (Литва).

«Финал четырёх» будет проходить с 28 по 30 мая. В полуфиналах сыграют ЦСКА (Россия) — «Анадолу Эфес» (Турция) и «Барселона» (Испания) — «Милан» (Италия).

ЦСКА стал единственным клубом, который вышел в «Финал четырёх», выиграв четвертьфинальную серию за три матча. В плей-офф армейцы обыграли турецкий «Фенербахче».

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