Дюрант назвал 3 игроков НБА, которых невозможно остановить. В списке нет Леброна и Карри
Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант считает, что форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич и центровой «Денвер Наггетс» являются игроками НБА, которых невозможно остановить.
«Кого невозможно остановить? Янниса Адетокунбо, Луку Дончича и Николу Йокича», — приводит слова Дюранта Pickandroll.
В список Дюранта не вошли разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, а также лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Адетокунбо — MVP НБА последних двух сезонов, Йокич считается фаворитом на получение награды в этом году. Карри является лучшим скорером лиги, но его команда идёт на восьмом месте в турнирной таблице. Леброн пропустил значительный период времени из-за травмы голеностопа.
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