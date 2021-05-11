«Локомотив-Кубань» обыграл «Химки» в первом матче плей-офф Единой лиги ВТБ

В Краснодаре завершился первый матч четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» принимал «Химки».

Кубанцы успешно начали встречу и уже после первой четверти вели с преимуществом в 5 очков — 22:17. Но во второй десятиминутке подопечные Андрея Мальцева перехватили инициативу и к большому перерыву вели в счёте с разницей в 11 очков — 47:36. В третьем игровом отрезке железнодорожники сравняли счёт — 67:67. В заключительном игровом отрезке «Локо» дожал гостей и вырвал победу — 89:80.

Самым результативным в составе победителей стал Миндаугас Кузминскас, набравший 23 очка. Дабл-даблы оформили Найджел Уильямс-Госс (20 очков и 11 передач) и Дрю Гордон (13 очков и 14 подборов). У «Химок» дабл-дабл из 19 очков и 11 передач на счету Алексея Шведа.