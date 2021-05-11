ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» с разницей +25

В Москве завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал «Нижний Новгород».
В первой четверти армейцам удался мощный рывок, благодаря которому они повели с двузначной разницей — 23:12. Но к большому перерыву гости неожиданно вышли вперёд — 38:37. Во второй половине матча ЦСКА собрался и не позволял себе расслабиться. В итоге подопечные Итудиса разгромили «Нижний Новгород» со счётом 84:59.
Лучшим в составе победителей стал Йоханесс Фойгтманн, собравший коллекцию из 13 очков, 10 подборов и 5 передач, а самым результативным у ЦСКА стал Габриэль Лундберг, набравший 14 очков. В составе гостей 12 очков набрал Сергей Торопов. Экс-армеец Андрей Воронцевич собрал статистику из 4 очков, 5 подборов и 3 передач.
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