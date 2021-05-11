Владислав Одиноков примет участие в драфте НБА

Форвард «Химок» Владислав Одиноков будет участвовать в драфте НБА 2021 года, сообщает Eurohoops.
«Решил воспользоваться возможностью выставить свою кандидатуру на драфт НБА в первую очередь для того, чтобы показать свои здоровые амбиции и веру в свой потенциал. Я много работаю и верю, что смогу попасть в сильнейшую лигу мира. Это возможность собрать информацию и показать себя командам НБА», – сказал 21-летний российский баскетболист.
В прошлом сезоне Молодёжной Единой лиги ВТБ Одиноков набирал в среднем 15,0 очка, 4,9 подбора и 1,5 передачи. 11 октября Одиноков дебютировал за основной состав «Химок» в Евролиге в матче с «Жальгирисом» (70:84). За 18 минут на площадке он набрал 11 очков, реализовав 3 из 4 трёхочковых бросков. Подать заявку на участие в драфте НБА нужно до 30 мая. До 19 июля игрок имеет право отозвать заявку и сняться с драфта.
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