Майк Джеймс провёл сильный матч за «Бруклин» и уложил соперника эффектным кроссовером

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Майк Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» (115:107) набрал 11 очков, семь подборов и шесть передач за 21 минуту.

В третьей четверти матча Джеймс уложил игрока соперников Томаша Саторански на паркет при помощи эффектного кроссовера и отдал результативную передачу на Николаса Клэкстона под кольцо.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Бруклин Нетс».

Джеймс будет выступать за «Бруклин» до конца нынешнего сезона. Майк получил разрешение ЦСКА на временную приостановку контракта. Армейский клуб отстранил американца из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Летом Джеймс снова будет считаться игроком ЦСКА, его контракт действует до 2023 года.