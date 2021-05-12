Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Юта» получила неутешительные новости по Доновану Митчеллу

«Юта» получила неутешительные новости по Доновану Митчеллу
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл пропустит оставшиеся три матча команды в регулярном чемпионате НБА из-за растяжения связок голеностопного сустава, которое он получил 16 апреля, сообщает Hoops Rumors.

Митчелл во вторник прошёл медобследование. Следующий осмотр состоится перед началом плей-офф. Митчелл пропустит как минимум месяц. Изначально клуб объявил, что защитник будет отсутствовать около недели из-за серьёзного растяжения.

Статистические показатели Митчелла в сезоне-2020/2021 составили 26,4 очка, 4,4 подбора, 5,2 передачи и 1,0 перехвата в среднем за игру. «Юта» продолжает лидировать в лиге с результатом 50-19. У второго в таблице Западной конференции «Финикса» баланс 48-20.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021