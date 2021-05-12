«Юта» получила неутешительные новости по Доновану Митчеллу

Атакующий защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл пропустит оставшиеся три матча команды в регулярном чемпионате НБА из-за растяжения связок голеностопного сустава, которое он получил 16 апреля, сообщает Hoops Rumors.



Митчелл во вторник прошёл медобследование. Следующий осмотр состоится перед началом плей-офф. Митчелл пропустит как минимум месяц. Изначально клуб объявил, что защитник будет отсутствовать около недели из-за серьёзного растяжения.

Статистические показатели Митчелла в сезоне-2020/2021 составили 26,4 очка, 4,4 подбора, 5,2 передачи и 1,0 перехвата в среднем за игру. «Юта» продолжает лидировать в лиге с результатом 50-19. У второго в таблице Западной конференции «Финикса» баланс 48-20.