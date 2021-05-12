«Бруклин» потерял Кайри Ирвинга

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг не доиграл матч регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» (115:107) после того, как получил неумышленный удар локтем в лицо от центрового соперника Николы Вучевича, сообщает ESPN.



В третьей четверти во время борьбы за подбор Вучевич неумышленно попал локтем по лицу Ирвинга. Защитник упал на паркет, тренеры «Нетс» начали оказывать ему помощь. Ирвинг провёл на площадке 21 минуту, успев набрать 13 очков, пять передач и три подбора.



После матча главный тренер «Нетс» Стив Нэш заявил, что у Ирвинга нет сотрясения мозга, но рентген не дал убедительных результатов. Игрок пройдёт дополнительное обследование в среду утром. Вероятно, Кайри пропустит как минимум следующий матч с «Сан-Антонио Спёрс».