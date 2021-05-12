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Гомельский оценил действия ЦСКА в случае с Майком Джеймсом

Гомельский оценил действия ЦСКА в случае с Майком Джеймсом
Баскетбол 0

Известный комментатор Владимир Гомельский дал оценку действиям московского ЦСКА в ситуации с разыгрывающим Майком Джеймсом.

«Потеря талантливого игрока всегда вызывает сожаления. В случае с Джеймсом ЦСКА поступил правильно. А неприятный след всё равно остался», — написал Гомельский на своём сайте.

Джеймс перешёл в «Бруклин Нетс», где будет выступать до конца нынешнего сезона. Игрок отправился в НБА в апреле и уже отработал два 10-дневных контракта с «Нетс». Майк получил разрешение ЦСКА на временную приостановку контракта. Армейский клуб отстранил американца из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Летом Джеймс снова будет считаться игроком ЦСКА, его контракт действует до 2023 года.

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