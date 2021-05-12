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Эффектные моменты с Майком Джеймсом и Факундо Кампаццо — в топ-10 дня НБА

Эффектные моменты с Майком Джеймсом и Факундо Кампаццо — в топ-10 дня НБА
Баскетбол / НБА 0

На канале НБА в YouTube были представлены топ-10 моментов прошедшего игрового дня.

В подборку вошёл эффектный момент с разыгрывающим «Бруклин Нетс» Майком Джеймсом в матче с «Чикаго Буллз» (115:107). Джеймс, обведя Томаша Саторански, совершил эффектный проход под кольцо, после чего в прыжке отдал передачу Николасу Клэкстону, который завершил атаку.

Лучшим моментом дня была признана атакующая комбинация Д'Анджело Расселла и Наза Рида в матче «Миннесоты Тимбервулвз» с «Детройт Пистонс» (119:100). Расселл отдал результативную передачу между своих ног на Рида, который завершил контратаку «Миннесоты» эффектным данком.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

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