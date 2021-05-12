Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Главный тренер «Баварии» хочет рассмотреть вариант с переходом в ЦСКА

Главный тренер «Баварии» хочет рассмотреть вариант с переходом в ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Баварии» Андреа Тринкьери получил предложение возглавить «Виртус» (Болонья»), но не спешит связывать себя контрактными обязательствами с каким-либо клубом на следующий сезон, сообщает инсайдер Алессандро Маджи на своей странице в «Твиттере».

Тринкьери хочет подождать разрешения ситуации в ЦСКА, поскольку ему интересен вариант работы в российском клубе. Не исключено, что нынешний главный тренер армейцев Димитрис Итудис покинет свой пост по завершении сезона, если команда неудачно выступит в «Финале четырёх» Евролиги.

В сезоне-2020/2021 «Бавария» под руководством Тринкьери впервые в истории вышла в плей-офф Евролиги. Немецкий клуб уступил в серии против итальянского «Милана» (2-3).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021