Главный тренер «Баварии» хочет рассмотреть вариант с переходом в ЦСКА
Главный тренер «Баварии» Андреа Тринкьери получил предложение возглавить «Виртус» (Болонья»), но не спешит связывать себя контрактными обязательствами с каким-либо клубом на следующий сезон, сообщает инсайдер Алессандро Маджи на своей странице в «Твиттере».
Тринкьери хочет подождать разрешения ситуации в ЦСКА, поскольку ему интересен вариант работы в российском клубе. Не исключено, что нынешний главный тренер армейцев Димитрис Итудис покинет свой пост по завершении сезона, если команда неудачно выступит в «Финале четырёх» Евролиги.
В сезоне-2020/2021 «Бавария» под руководством Тринкьери впервые в истории вышла в плей-офф Евролиги. Немецкий клуб уступил в серии против итальянского «Милана» (2-3).
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