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«Фенербахче» хочет заполучить капитана «Зенита»

«Фенербахче» хочет заполучить капитана «Зенита»
Баскетбол / Евролига 0

Турецкий «Фенербахче» заинтересован в капитане «Зенита» Матеуше Понитке, сообщает Basketball Rumors EU в «Твиттере».

Напомним, срок действия контракта Понитки с «Зенитом» истекает этим летом. По данным источника, обе команды также заинтересованы в форварде «Панатинаикоса» Яннисе Папапетру.

В нынешнем сезоне Понитка провёл 34 матча в Евролиге, в которых в среднем набирал 8,4 очка, 3,2 передачи и 5,2 подбора за 26 минут игрового времени. В Единой лиге ВТБ Матеуш появился на площадке 19 раз и записал в свой актив следующие показатели — 8,6 очка, 2,4 передачи и 3,7 подбора.

Игрок подписал двухлетний контракт с «Зенитом» летом 2019 года, перейдя в команду из «Локомотива-Кубань», где провёл один сезон.

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